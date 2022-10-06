Kent Caddesine asfalt döküldü - Son Dakika
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Kent Caddesine asfalt döküldü

06.10.2022 16:21
Kent Caddesine asfalt döküldü

Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmalarının ardından asfalt serimini gerçekleştirdi.

Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmalarının ardından asfalt serimini gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir yollar kazandırmak ve mevcut yolları daha kullanılır hale getirmek için hayata geçirdiği projelerden bir tanesi olan Kent Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol açma, düzenleme ve kazı çalışmalarının tamamlandığını ve yola asfalt seriminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kent Caddesine asfalt döküldü - Son Dakika

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