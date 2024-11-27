Kent Konseyi Başkanlığı'na İrfan Demirci seçildi - Son Dakika
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Kent Konseyi Başkanlığı'na İrfan Demirci seçildi

Kent Konseyi Başkanlığı\'na İrfan Demirci seçildi

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın sözünü verdiği Şehitkamil Kent Konsey kuruldu.

27.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın sözünü verdiği Şehitkamil Kent Konsey kuruldu. İlk Genel Kurul'da konseyi tanıtan Yılmaz, "Şehitkamil Kent Konseyi, Gaziantep'te ilk ilçe kent konseyi olma özelliği taşıyor. Masa başında değil, sahada olacağız. Memleketimiz için ne yapabiliriz anlayışıyla yola çıktık. Burada farklı fikirlerle şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı umut Yılmaz'ın seçim öncesi vaat ettiği Şehitkamil Kent Konseyi kuruldu. Şehitkamil ve Gaziantep'in gelişimine katkı sağlayacak, çalışmalara imza atacak konseyi ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Başkan Umut Yılmaz ve konsey üyeleri katıldı. Başkan Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Divan Heyetine önerilen üyelerin oylanmasının ardından Divan Heyeti Başkanlığını Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Doğan Eroğulları, katip üyeliklerini ise Değirmiçem Mahalle Muhtar Oya Yazgan ile Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın yürüttü.

"Siyasi parti gibi çalışmayacak"

Şehitkamil Kent Konseyi'nin faaliyetlerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, farklı fikirlerle Şehitkamil'in gelişimine katkı sağlayacak kararlar alınacağını söyledi. Konseyin herhangi bir siyasi parti ya da ideolojiden yakın olmadığını anlatan Yılmaz, "CHP, AKP, MHP kavgasına girmeyeceğiz. Burası herhangi bir siyasi partinin merkezi gibi çalışmayacak. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız belediyenin işleyişinin öğrensin" dedi.

"Masa başında değil, sahada olacak"

"Memleketimiz için ne yapabiliriz, anlayışıyla yola çıktık" diyen Yılmaz, Şehitkamil Kent Konseyi'nin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini ifade ederek, "Buradan çıkacak kararları Belediye Meclisimizde konuşup, uygulamak istiyoruz. Kent Konseyi'ndeki tüm arkadaşlarımız bizlerle birlikte sahada olacaklar. Masa başında değil. Her şeyden önce şeffaf bir şekilde faaliyetlerini yürütecek. Şehrimizin için bir ilk olma özelliği taşıması da bizler için gurur verici. Şehrimizin yararına kararlarına çıkacağına inanıyorum. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkanlığa Demirci seçildi

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından üyelerin önerisiyle Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, başkanlık için aday gösterildi. Divan Başkanı tarafından yapılan oylama ile Demirci, oybirliği ile Şehitkamil Kent Konseyi'nin başkanı seçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kent Konseyi Başkanlığı'na İrfan Demirci seçildi - Son Dakika

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