Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binada Duvar Yok

Yerel

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları için yenilenen bir binanın yıkımında "bu kadarı karadeniz fıkralarında olur" denilecek bir olay yaşandı. Binanın yıkılması ile arsa sahiplerinin sadece kendi oturdukları alttan 3 kata duvar ördükleri ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina kentsel dönüşüm nedeni ile yıkıldı. Bina yıkılırken yanında yer alan binanın ise üstten 3 katının banyolarının duvarı olmadığı öğrenildi. Arsa sahiplerinin sadece kendi oturdukları alttan 2 katın duvarlarını ördükleri ancak üst katların banyolarının duvarlarını örmedikleri öğrenildi. Fıkra gibi olayda görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların ayrıca bazı odalarının duvarlarının da bir kısmının yıkıldığı görüldü. Bina sakinleri ise zararlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. Havdan çekilen görüntülerde duvarı olmayan evin içi net bir şekilde gözüküyor.

"Kendine duvar yaptırıyor ancak bize yaptırmıyor"

Yıkım sürecinde sıkıntı çektiklerini belirten Mustafa Polat, "Müteahhit iki katın duvarlarını örmüş daha sonrakileri örmemiş. Alt katlarda mal sahibi oturduğu için duvar örmüş. Kendine duvar yaptırıyor ancak bize yaptırmıyor. Yıkımdan sonra iş makinası ile yapılan çalışmalar bizim binaya zarar veriyor" dedi.

"Duvarımız yıkılırken korktuk"

Sürekli yıkım esnasında 5 şiddetinde bir deprem olmuş gibi sallandıklarını ifade eden Murat Polat, "Duvarımız yıkılırken korktuk tabi. Tek duvar var diyorlardı ama biz inanmadık. Kimse zararımızı üstlenmedi mağdur durumdayız. Evimi bırakıp hiçbir yere gidemem. Gerekenin yapılmasını yetkililerden istiyorum. Arsa sahibi binayı yaptırırken bize kadar ör gerisi bizi bağlamaz demiş" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL