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Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira - Son Dakika

Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira

31.12.2021 17:24
Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira

Kepsut Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kepsut Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal ile Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul arasında yapılan imza töreni ile işçilerin maaşlarında ve sosyal haklarında istenilen zammın yapıldığını belirten Başkan Cankul, "Biz büyük bir Aileyiz. 2009 yılından buyana Vefalı Yurt Kepsut'umuza hizmet etme onuru ve gururu yaşıyoruz. Bu hizmet yolunda çalışmalarımızı, hizmetlerimizi Belediyemizin tüm birimleri olarak büyük bir aile olarak gayret ile gerçekleştirdik. Bizlerle birlikte gayretle çalışan değerli mesai arkadaşlarımızın her daim haklarını koruduk ve korumaya da devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın daha yüksek standartlarda çalışabilmeleri sağladık. Devletimizin açıklamış olduğu asgari olan 4 bin 253? taban ücreti üzerine Balıkesir Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşmelerin ardından çalışanlarımıza en düşük net 4 bin 900 lira olarak belirlemiş bulunmaktayız. Ayrıca çalışanlarımıza Bayram ikramiyesi ve Çocuk yardımı ve her 6 ayda bir yüzde 8 artış ile enflasyon dengelenmesi gibi hakları da ilave olarak belirlenmiştir. Görüşmelerimiz boyunca desteklerinden dolayı Balıkesir Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Savaş Dal'a katkılarından dolayı teşekkür eder, Toplu sözleşmemizin hepimize hayırlar getirmesini temenni ederim. İnşallah alın terinizle, alnınızın akıyla, helal lokma kazanmayı Allah'ım siz değerli çalışanlarımıza nasip etsin" diye konuştu. - BALIKESİR

Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira
Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira
Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira

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Hizmet İş Sendikası, Kepsut Belediyesi, Balıkesir, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepsut Belediyesi'nde düşük işçi maaşı 4 bin 900 lira - Son Dakika
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