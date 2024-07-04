Keşan'da aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Keşan'da yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kısa süreliğine yağmur etkili oldu.

Keşan'da, aniden başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bazı işyerlerindeki tentelerin altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için açtıkları plaj şemsiyelerinin altında bekleyerek, yağmurun dinmesini bekledi.