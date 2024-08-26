Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı - Son Dakika
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Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili arazilerde hasat başlarken, hasat ile ilgili değerlendirme yapan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaşanan kuraklıktan kaynaklı düşen verim nedeniyle çok da iç açıcı olmadığını söyledi.

26.08.2024 16:35
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Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili arazilerde hasat başlarken, hasat ile ilgili değerlendirme yapan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaşanan kuraklıktan kaynaklı düşen verim nedeniyle çok da iç açıcı olmadığını söyledi.

Ayçiçeği hasadının başladığı Keşan ilçesinde, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ayçiçeği üreticisi olan Salih Gülfidan, ayçiçeği hasadının yapıldığı Boztepe Köyü mevkiindeki çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Hasat ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şen, kıraç arazilerdeki verimlerin 70 hatta 60 kilogramlara kadar düştüğünü belirterek, "Bu da iç açıcı değil. Trakya Birlik, yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği fiyatını 20 bin TL/Ton olarak açıkladı. Açıklanan fiyata baktığımızda, mevcut piyasa şartları ile aynı. Edirne ve Uzunköprü Ticaret Borsalarında yapılan ayçiçeği satışlarında fiyatlar açıklanan seviyelerde seyrediyor. Üreticimizin kazancı için en önemli etken verimdir. Yaşanan kuraklık nedeniyle verim düşük olacağı için devletimizden üretimin devamlılığı adına desteklemelerin gözden geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"Her şeye rağmen bereket versin"

Salih Gülfidan ise yaşanan kuraklığın verdiği zararın bariz bir şekilde ortada olduğuna dikkat çekerek, "Kıraç arazilerde yapılan hasatta, ortalama verim 60 kilogramlara kadar düşmüş durumda. Devletimizin yaptığı uygulamalara baktığımızda piyasa fiyatlarının iyi olacağını gösteriyor. Ancak fiyat ne kadar iyi olsa da verim yok. Çiftçileri ayakta tutan şey verimdir. Yine de her şeye rağmen bereket versin. Şuan ürettiğimiz ürünü az ya da çok toplama derdindeyiz. İnşallah kazasız belasız bir hasat dönemi yaşarız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı - Son Dakika

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