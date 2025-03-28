Kesikbaş\'tan Bayram Mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kardeşlik ve hoşgörünün daha da güçlendiği özel günlerdir" dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kesikbaş, mesajında, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın pekiştiği mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kardeşlik ve hoşgörünün daha da güçlendiği özel günlerdir. Bu güzel günlerin, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve sevgiyle kucaklaşmanın kıymetini unutmadan, bayramın getirdiği manevi atmosferi hep birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Eskişehir iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR