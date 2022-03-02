Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket - Son Dakika
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Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket

02.03.2022 11:13
Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket

Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından, "Kültürlerarası Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine verdikleri destek nedeniyle plaket verildi.

Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından, "Kültürlerarası Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine verdikleri destek nedeniyle plaket verildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'dan plaketi alan "Görüyorsan, Duyuyorsan, Seviyorsan, Sorumlusun" fikrinden yola çıkarak oluşturulan Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'nin kurucusu Zekiye Doğan, "Bu nazik hediyeleri için ve şehrimizde yaptıkları tüm özverili çalışmalar için İl Göç İdaremizin bütün çalışanlarına Gökhan müdürüm nezdinde biz de çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Gökhan Akyıldız, Eskişehir, Türkiye, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket - Son Dakika


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