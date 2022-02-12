Üye Girişi
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı - Son Dakika

Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı

12.02.2022 12:28
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı

Eskişehir'de bir sokak kenarında yer alan bir camide, kıble yönüyle ilgili asılan uyarı levhası, özellikle cuma günleri içeride yer bulamadıkları için kaldırımda namaz kılmak zorunda kalan cemaatin takdirini topluyor.

Eskişehir'de bir sokak kenarında yer alan bir camide, kıble yönüyle ilgili asılan uyarı levhası, özellikle cuma günleri içeride yer bulamadıkları için kaldırımda namaz kılmak zorunda kalan cemaatin takdirini topluyor.

İstiklal Mahallesi'nde yer alan Yalaman Camisi'nin önüne asılan 'Bu bölümde kıble hafif sağa meyillidir' yazısı dikkat çekiyor. Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşların da şaşkınlıkla karşıladığı yazı, arsada yaşanan sıkıntıdan dolayı vatandaşların ibadetlerini yanlış şekilde yerine getirmemeleri adına cami imamı tarafından asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte cami imamı Evren Yıldız, vatandaşlardan birçok olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

"Eskiden her Cuma hutbeden uyarı yapıyorduk"

Yalaman Cami'nde imamlık yapan Evren Yıldız, cemaatin doğru şekilde namazlarını kılabilmesi için bu yazıyı asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Yazının olmadığı dönemde her cuma hutbeden kıblenin yönüne dair bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Yıldız, "Bulunduğumuz bölümde cami ile kaldırım arasında kıble hafif sağa meyilli durumda yer alıyor. Bunun sebebi arsanın konumu ile cami kıblesi arasında çok hafif bir sapma söz konusu. Dolayısıyla sıcak havalarda Cuma namazını dışarıda kılan ve cenaze namazı için de aynı şekilde dışarıda yer alan vatandaşların kıblenin doğru olduğu yöne yönlendirme adına böyle bir ikazı uygun gördük. Bununla alakalı da sağ olsun cemaatimizden çok olumlu görüşler aldık. Bu yazıya bazen şaşıran vatandaşlar oldu, ancak biz onlara arsada yaşanan sıkıntıyı dile getirdiğimizde anlayışla karşılandık. Eskiden hutbeden bilhassa minberden uyarılar yaptık. Tabii cami çarşı içinde yer aldığı için sabit bir cemaat olmuyor. Sürekli gelen vatandaşlarımız uyarıyı bilirken, yeni gelen vatandaşlar uyarıyı gözden kaçırabiliyordu. 2 yıl önce aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha fazla insana ulaşabilmek adına bunu eyleme geçirmeyi uygun gördük" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı
Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı

YORUMLAR
500

Eskişehir, Namaz, Cuma, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:24 Dehşet görüntüler! Ahıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:19 Annesini öldüren, kardeşini yaralayan gençten akıl almaz savunma: İçimdeki şeytan çıktı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:12 Ukrayna'nın mı, Rusya'nın mı askeri gücü büyük? İşte son durum
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 12:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kıblede yaşanan sapmaya tabelalı uyarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement