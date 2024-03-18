Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) hazırladığı "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programında, bağımsızlık mücadelesinde canlarını veren şehitler anıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) hazırladığı Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini konu alan, bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerin yad edildiği, yaşanan acılar ve kahramanlık hikayelerinin paylaşıldığı 'Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor' programı gerçekleştirildi" denildi.
Programın ikinci bölümünde 21 Temmuz 1964 tarihinde Erenköy'de şehit edilen Süleyman Ali Uluçamlıgil anıldı. Programa şehidin kız kardeşi Hatice Özbek de katıldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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