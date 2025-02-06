KİGDER'den Deprem Mesajı - Son Dakika
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KİGDER'den Deprem Mesajı

KİGDER\'den Deprem Mesajı

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 6 Şubat Depreminin ikinci yılında destek mesajı yayınladı.

06.02.2025 13:00
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Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 6 Şubat Depreminin ikinci yılında bir mesaj yayımladı. Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara da sabırlar dileyen Dr. Sema Karaoğlu, KİGDER olarak da depremden etkilenen bölgelere desteklerinin sürdüğünü ve süreceğini belirtti. Dr. Karaoğlu, "KİGDER olarak, 6 Şubat'tan bu yana depremzede kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onları unutmadık, unutmayacağız" dedi.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 6 Şubat Depreminin ikinci yılında bir mesaj yayımladı. Karaoğlu; "KİGDER olarak, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ilk gününden itibaren bölgeye desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Depremzedelere gerek maddi yardımlar gerekse barınma ve sosyal destek sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

Dr. Sema Karaoğlu, " Kayseri'ye gelen depremzede ailelerden 13'üne burada yeni bir yuva kurarak hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduk. İki çifti evlendirdik, bir çiftin annesi yabancı uyruklu idi onların hem nikahını gerçekleştirdik hem de ve nikahsız iken dünyaya gelen çocuklarının nüfus kaydını çıkartarak resmi işlemlerini tamamladık. Eğitim ve kültürel desteklerimiz kapsamında, Samandağ'da "Bir Dolu Kitap Kütüphanesi" adını verdiğimiz bir konteyner kütüphane kurduk. Adıyaman'daki kadın girişimcileri güçlendirmek için iki kadın kooperatifine mentörlük desteği sağlıyoruz. Şimdi de Antakya'daki Gazi Ortaokulu'nda depremde zarar gören bir okulun 6 atölyesinin yeniden kurulması için maddi destek sağlamak amacıyla bir konser düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

KİGDER Başkanı Karaoğlu, sözlerini "6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, yakınlarını yitirenlere sabır diliyoruz. KİGDER olarak, 6 Şubat'tan bu yana depremzede kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onları unutmadık, unutmayacağız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KİGDER'den Deprem Mesajı - Son Dakika

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