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Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti

13.02.2022 17:46
Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'un iki önemli ilçesi olan Esenler ve Sultangazi Belediyelerinin Adıyamanlı başkanlarıyla bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'un iki önemli ilçesi olan Esenler ve Sultangazi Belediyelerinin Adıyamanlı başkanlarıyla bir araya geldi.

Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen ve Adıyaman'ın da ilin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açtığı EMITT Fuarı'na katılmak üzere gittiği İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapmayı da ihmal etmeyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'da görev yapan Adıyamanlı ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

İstanbul temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, "Kültür ve turizm kenti Adıyaman'ımızın değerlerini tanıtmak için geldiğimiz İstanbul'da katıldığımız Emitt Fuarı oldukça verimli geçti. Fuar boyunca yaptığımız görüşmelerde ve standımızda ağırladığımız misafirlerimize ilimizin zenginliklerini tanıtıp, şehrimize davet ettik. Fuardan arta kalan zamanlarda da çeşitli görüşmeler yaparak şehrimize yeni projeler kazandırma gayreti içerisinde olduk. Bu ziyaretlerden en önemlisini, İstanbul'da iki önemli ilçenin Belediye Başkanlığını yürüten Adıyamanlı hemşerilerimize yaptık. Bulundukları ilçelere önemli eserler kazandıran ve dünya kenti İstanbul'a değer katan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı hemşerimiz Tevfik Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı hemşerimiz Abdurrahman Dursun beylere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür edip, memleket ağırlıklı sohbetlerinden ötürü memnuniyetlerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti

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Sultangazi, Adıyaman, İstanbul, Esenler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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