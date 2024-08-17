Kilis'te Sıcak Havalarda Asfalt Çalışması - Son Dakika
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Yerel

Kilis'te Sıcak Havalarda Asfalt Çalışması

Kilis'te sıcak havalara rağmen asfalt döken işçiler, deprem konutlarına asfaltlama çalışması yaparak zorlu şartlarda çalışıyorlar.

17.08.2024 13:12
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Kilis'te asfalt döken işçiler, sıcak havalara rağmen ekmek paraları için ara vermeden çalışarak adeta ateşe ayakla basıyorlar.

Termometrelerin 37-40 dereceleri gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 43-45 derece olduğu Kilis'te, sıcak havalar nedeniyle bazı meslek çalışanları güneş altında çalışıyor. Asfalt yapımı işlerinde çalışan işçiler sıcaklığın iyice arttığı bugünlerde depremin izlerini silmek için TOKİ'nin yapmış olduğu kalıcı deprem konutlarına asfaltlama çalışması yapıyor. Hissedilen hava sıcaklığını yüksek olduğunu söyleyen işçiler, 180 derecelere çıkan asfaltın sıcağı da eklenince çok zorlandıklarını vurguluyor.

6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden depremzedelere TOKİ'nin yapmış olduğu kalıcı konutlara otoban kalitesinde asfalt yaptıklarını söyleyen saha sorumlusu Ömer Sever, "Türkiye'nin dört bir tarafından toplanan profesyonel ekip arkadaşlarımızla birlikte kavurucu sıcak altında asfalt çalışması yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde mağdur olan depremzede kardeşlerimize otoban kalitesinde yol yapmaya devam ediyoruz. Altımız 180 derece, üstümüz ise en düşük 37 derecede çalışarak çifte sıcaklıkta çalışarak adeta ateş üstünde yürüyoruz. Yapmış olduğumuz yolu çok kısa sürede bitirebiliriz ama biz yaptığımız işin en iyisini yapabilmek için çifte sıcaklığın altında zor şartlarda çalışarak hem yolu tamamlamaya çalışıyoruz hem de evimize ekmek götürebilmek için zorlu mesai yapıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Sıcak Havalarda Asfalt Çalışması - Son Dakika

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