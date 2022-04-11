Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu

11.04.2022 12:25
Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu

İzmir'in Kınık ilçesinde emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İzmir'in Kınık ilçesinde emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun'un Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kınık Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğiyle devam etti. Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine, çok sayıda emniyet mensubu ve ilçe protokolü katıldı.

Polislerle iftar sofrasında bir araya gelen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Burada birlik beraberlik içerisinde, büyük bir samimiyetle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Huzur ve güvenliğin teminatı polis teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensupların bu anlamlı gününü kutluyorum. Şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Başkan Dr. Sadık Doğruer'e emniyet teşkilatına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa ayrıca; Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Başsavcı Kamil Ersoy, Savcı Nurullah Yıldırım, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Müftüsü Cuma Yanar, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşunun başkanları ve emniyet mensupları katıldı. - İZMİR

Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu
Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu
Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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