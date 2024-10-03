Kırık Tüneli İncelemesi - Son Dakika
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Kırık Tüneli İncelemesi

Kırık Tüneli İncelemesi

Valiler, Kırık Tüneli'nde inceleme yaparak projenin tamamlanma süresi hakkında bilgi verdi.

03.10.2024 09:53
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş; Kırık Tünelinde incelemelerde bulundu.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Yücel Oğuzhan'dan Kırık ve Dallıkavak Tünelleri'ndeki son durum hakkında brifing alan Vali Çiftçi ve Baydaş; tünel incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Vali Mustafa Çiftçi, toplam 14,2 km. uzunluğundaki çift tüplü Kırık Tünelinin yaklaşık 12,4 km.'lik kısmının tamamlandığını, kalan 1,8 km'lik bölüm için ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Vali Mustafa Çiftçi: "Kırık Tüneli Projesinde; tüp inşaatlarının yanı sıra 8,7 km'lik bağlantı yolu, 3 köprü, 3 kavşak ve bir kaçış rampasının da yapımları eş zamanlı olarak devam ediyor." şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi: "Zorlu zemin şartları inşa sürecini etkiliyor. Karayolları Bölge Müdürümüz günde 4 vardiya şeklinde çalıştıklarını ve yılda 600 metre tünel inşaatı yaptıklarını söylediler. Bu durumda tünelin iki buçuk veya üç yıl sonra devreye alınabileceğini öngörüyoruz. Proje tamamlandığında, yol 33 km kısalacak, yaklaşık bir saat zaman tasarrufu ve sürücüler için güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak." dedi.

Rize Vali İhsan Selim Baydaş, yapımı devam eden Kırık ve Dallıkavak Tünelleri'nin hizmete alındığında Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacağını ve transit taşımacılıkta önemli bir güzergah olacağını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırık Tüneli İncelemesi - Son Dakika

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