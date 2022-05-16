Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika
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Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü

16.05.2022 12:41
Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırıkhan Belediyesi "Gençlik Haftası" kutlamaları kapsamında mehter gösterisi eşliğinde gençlik yürüyüşü organize etti.

Belediye önünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Kanatlı Caddesi'nin geçilmesinin ardından Atatürk Anıtı önünde son buldu,

Etkinliğe, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz Kırıkhan, Kırıkhan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kenan Özmen, Kırıkhan Gençlik Spor Müdürü Bestami Gündüz, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. - HATAY

Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü
Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü
Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü

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Kırıkhan, Hisarcık, gençlik, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkhan'da mehterli Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika


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