Kırıkhan\'da zabıta, tavuk nugget ve gazlı içecek satan kantinleri uyardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin okul kantinlerine yönelik denetimlerinde, tavuk nugget ve gazlı içecek satışı yapan işletmeciler uyarıldı.

Kırıkhan ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve kurallara uygunluğu kontrol edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu. Denetimler esnasında gazlı içecek ve tavuk nugget satışı yapan kantinler uyarıldı.