Kırıkkale\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Kırıkkale'de çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla şenlik düzenlendi. Yüzlerce çocuk, teknolojiden uzak geleneksel oyunlarla mutlu oldu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi. Bir hafta sürecek şenlikte, yaklaşık 2 bin çocuğa unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları öğretmenler tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Yüzlerce çocuk, hem eğlendi hem de teknolojiden uzak kalarak vakit geçirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan sportif faaliyetlerle çocukların kişisel gelişimine de katkı sağladıklarını söyledi.

Çocukların, anne ve babalarının oynadıkları geleneksel oyunları oynadıklarını ifade eden Güneş, "Anne ve babalarının oynadıkları oyunları oynuyorlar şu anda. Çocuklar evlerine gittiklerinde ne yaptıklarını anlatacaklar onları çok güzel anlayacaklar çünkü o oyunları kendileri de oynadı. Gelenek göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz yaşatılıyor. Aynı zamanda çocuklarımız sosyalleşiyor" dedi.

Oyunun bir ilaç, bir terapi olduğunu söyleyen Güneş, "Çocukların oynamalarının yanında sosyalleşmeleri ve kendilerinin de iyi hissetmeleri için bu tür sosyal alanlarda sportif alanlarda kendilerini daha da kendi gelişimlerini daha üst seviyeye taşımaları lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kırıkkale Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her daim çocuklarımızın yanındayız. Yaptığımız faaliyetlerde çocuklarımızın gelişimlerine nasıl katkı sağlarız, ileriye nasıl götürürüz bunun hedefindeyiz" ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ise düzenlenen spor faaliyetleriyle çocukların kendilerini keşfetmeleri ve dijital bağımlılığı da en aza indirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Çocukların kendilerini keşfetmesini sağlayıp dijital bağımlılığı da en aza indirme gayretlerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bu çalışmadan dolayı bizlere destek veren Sayın Valimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anne ve babalara çocuklarıyla oyun oynamalarını tavsiye eden Aygün, "Biz unuttuğumuz oyunları çocuklarımızla beraber tekrar yaşamaya başladık. Onlarla beraber tekrar oynamaya başladık. Anne ve babalar lütfen çocuklarınızla oyun oynayın. Eğer çocuklarınızla oyun oynarsanız dijital bağımlılıktan o çocuklarımızı uzak tutarız. Anneler, babalar burada, yüzlerce çocuk, Kırıkkale'de çocuk oyunlarının burada başlatılması bizi de çok mutlu etti" diye konuştu.

9 yaşındaki Tarık Eren Şimşek, telefonsuz ortamda oynamanın güzel olduğunu ifade ederek, "Eskiden telefonsuz ortamlarda oynamak gerçekten güzelmiş. Şimdi bütün çocuklar telefonun başından ayrılmıyor. Ama bu çocuk oyunları gerçekten güzel bir düşünce" dedi.

9 yaşındaki Alisa Kuyucaklıoğlu ise çocuklar için hazırlanmış oyunların olduğunu ve 'yağ satarım bal satarım' adlı geleneksel oyunun da güzel olduğunu söyledi. - KIRIKKALE