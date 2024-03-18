18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nde Şehitler Dualarla Anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.
Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Makas, aziz şehitlerin emaneti ailelerin ve kahraman gazilerin her daim baş tacı olduğunu ifade eden Vali Makas, "18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, tüm aziz şehitlerim ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi. Vali Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü şehitliklere karanfil bıraktı. - KIRIKKALE
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