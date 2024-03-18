Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı

Kırıkkale'de düzenlenen törende, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehitler dualarla anıldı. Vali Mehmet Makas, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi. Şehitliklere karanfil bırakıldı.

18.03.2024 22:46  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı

KIRIKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Makas, aziz şehitlerin emaneti ailelerin ve kahraman gazilerin her daim baş tacı olduğunu ifade eden Vali Makas, "18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, tüm aziz şehitlerim ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi. Vali Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü şehitliklere karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

Hayri Yaşar, Çanakkale, Kırıkkale, 18 Mart, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 23:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement