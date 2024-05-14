Kırıkkale'de STK Üyeleri İsrail'in Kuruluş Yıl Dönümünü Protesto Etti - Son Dakika
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Kırıkkale'de STK Üyeleri İsrail'in Kuruluş Yıl Dönümünü Protesto Etti

Kırıkkale\'de STK Üyeleri İsrail\'in Kuruluş Yıl Dönümünü Protesto Etti

Kırıkkale'de Filistin'e destek için toplanan STK üyeleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs'ın 'Filistin Soykırım Günü' olarak ilan edilmesini istedi. STK üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak İsrail'e tepki gösterdi ve dualar etti. İkra Vakfı Başkanı Mustafa İşler, Filistinli çocuklar ve Gazze için adalet talep etti.

14.05.2024 20:00
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Kırıkkale'de Filistin'e destek için toplanan STK üyeleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs'ın "Filistin Soykırım Günü" olarak ilan edilmesini istedi.

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırıları protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösterdi. Nur Camii İmam-Hatibi Murathan Önder tarafından da Kur-an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Grup adına konuşan İkra Vakfı Başkanı Mustafa İşler, İsrail'in kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs'ın "Filistin Soykırım Günü" olarak ilan edilmesini istedi.

"Filistinli çocuklar için buradayız"

Gazze için toplandıklarını ifade eden İşler, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Bundan sonra 14 Mayıs'ın 'Filistin Soykırım Günü' olarak ilan etmelerini istiyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için Kudüs için bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Gazze, İslam'ın son kalesi olduğu için buradayız. Yıkılan hastanelerdeki bebekler için buradayız. Canlı olarak organları kesilip organ mafyasına satılan Filistinli çocuklar için buradayız. Yahudi ürünlerini boykot etmek için buradayız. Şehit olan sağlık çalışanları için esnaflar için buradayız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de STK Üyeleri İsrail'in Kuruluş Yıl Dönümünü Protesto Etti - Son Dakika

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