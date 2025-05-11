Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahşılı ilçesi Kırıkkale- Kulu karayolunda Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. D.B. (26) idaresindeki 71 ADE 195 plakalı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü D.B. ile araçta bulunan Ü.P. (37) ve E.N.A. (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü D.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.