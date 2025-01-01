Kırıkkale Valisi, Yeni Yılı Lise Öğrencisi ile Görüntülü Kutladı

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Kırıkkale'de yılbaşı gecesi devriye görevi yapan polis memuru, caddede dolaşan bir lise öğrencisini Vali Mehmet Makas ile görüntülü konuşturdu. Vali Makas, GAMER ekranından görüştüğü lise öğrencisi Enes'in yeni yılını kutladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Buradaki ziyaretin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçen Vali Makas ve beraberindekiler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla şehrin farklı noktalarını inceledi. Vali Makas, polis memuruyla GAMER ekranından görüntülü görüşme yaptı. Polis memuru, kamerayla canlı bağlantı kurduğu Vali Makas ile yoldan geçen lise öğrencisi Enes'i görüntülü olarak konuşturdu. Öğrencinin eğitim durumu ve hedefleri hakkında bilgi alan Vali Makas, Enes'e başarılar dileyerek yeni yılını kutladı.

Kırıkkale'nin huzurlu bir şehir olduğunu ifade eden Vali Makas, "Kırıkkale, milletine, kanunlara saygılı, bayrağına ve vatanına bağlı bir kitleyi barındıran en milli vilayetlerimizden biri. Vatandaşımız kurallara uyan ve bizi yormayan bir profil çiziyor. Allah ebeden razı olsun" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla güvenlik ve acil durum personellerinin özverili çalışmalarını takdir eden Vali Makas, şehrin huzurunun korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Vali Makas ve beraberindekiler, buradaki ziyaretin ardından İtfaiye Müdürlüğü ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek görev yapan personelin yeni yılını kutladı. - KIRIKKALE