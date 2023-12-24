Kırıkkaleli şehide ağabeyinden son görev

Kırıkkaleli şehide son görev: Bir ağabeyin en ağır yükü, şehit kardeşinin tabutunu taşıdı

KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Namaz sonrası ağabey Mehmet Faruk, şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, şehit oldu. 23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Şehidin naaşı dualar eşliğinde törenin yapılacağı merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, gelen taziyeleri kabul etti. Annesi Meryem (42), babası Ramazan (50), ağabeysi Mehmet Faruk (26), kız kardeşi Feyzan Yılmaz (17), şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Namaz sonrası ağabey Mehmet Faruk, namaz sonrası şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı. Bekar olduğu öğrenilen Yılmaz, cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Mehmet Ali Durmuş, belediye başkanları, Kırıkkale milletvekilleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.