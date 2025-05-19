Kırklareli\'nde 19 Mayıs Coşkusu

Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı.

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk sundu.

Etkinlikler daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam etti. İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Devamında öğrenciler şiirler okuyup gösteriler yaptı. Vali Uğur Turan'a çiçek takdim edilen etkinlikte öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı. Yeşil sahanın ortasına açılan dev Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalara protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ