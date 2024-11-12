Kirpiye Kızarmış Tavuk İkramı - Son Dakika
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Yerel

Kirpiye Kızarmış Tavuk İkramı

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Bolu'da bir doğasever, kirpiye kızarmış tavuk vererek sosyal medyada ilgi çekti.

12.11.2024 12:40
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Kirpiyi kızarmış tavukla besledi

BOLU - Bolu'da doğasever bir vatandaş yanına gelen kirpiyi kızarmış tavukla besledi. Kirpinin tavuk yediği anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Akşam saatlerinde ormanda kamp yapan doğasever Gökhan Bilen, yiyeceklerini hazırladığı sırada sürpriz bir misafiri geldi. Bilen'in yanına gelen kirpi bir süre yiyeceklerin etrafında dolaştı. Kirpinin karnının aç olduğunu düşünen Gökhan Bilen, kendi için hazırladığı kızarmış tavuktan bir miktar kirpiye verdi. Kirpinin tavuğu yediğini gören Bilen, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bilen, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kirpiye Kızarmış Tavuk İkramı - Son Dakika

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