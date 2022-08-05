Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

05.08.2022 12:19
Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Kırşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı, dün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Kırşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı, dün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanan Belediye Meclisi, dün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda, Meclis Başkan Vekili Turgay Kaya yönetiminde düzenlendi. Meclis Toplantısı'nda açılış ve yoklamanın ardından temmuz ayı olağan meclis kararlarının okunması, İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi, İmar Komisyonu'na havale edilecek taleplerin görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyon raporundaki hususların gelir tarife cetveline eklenmesinin görüşülmesi, müzik toplulukları ücretinin belirlenmesi, kıyafet ve malzeme temininin yapılması konuları görüşüldü.

Belediye bünyesinde tiyatro biriminin kurulması, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çalışma, usul ve esasları hakkındaki yönergenin görüşülmesi, zabıta ve itfaiye memurlarına ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu raporunun görüşülmesini takiben Park ve Bahçeler Müdürlüğü teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönergede değişiklik yapılmasının görüşülmesi konuları ise karara bağlandı.

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Kaynak: ANKA

Turgay Kaya, Neşet Ertaş, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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