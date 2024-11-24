Kırşehir Beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir Beyaz örtüyle kaplandı

Kırşehir Beyaz örtüyle kaplandı

Kırşehir'de kar yağışı yolları kapattı, ekipler köy yollarını açmak için çalışıyor.

24.11.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

İlçe ve köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, il merkeziyle bir çok köyün bağlantısı tipi nedeniyle kesildi. 38 araç ve 45 kişinin görev aldığı çalışmalarda köy yollarının ilçe merkezleri ve il merkeziyle bağlantısının açılması için çalışılıyor. Güne kar yağışıyla başlayan vatandaşlar ise meteorolojik verileri takip ettiklerini ama tipinin fazlalığı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Ankara- Kayseri karayolunda ise sürücüler; emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise bölgenin trafiğe açık olduğu bilgisini paylaştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.