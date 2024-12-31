Kırşehir'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması

Kırşehir\'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması

Kırşehir Kent Konseyi, yeni yılı gelenek ve göreneklere uygun kutlama etkinliği düzenledi.

31.12.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Grubu, yeni yıl kutlamalarının gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde de gerçekleştirilebileceğini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ahi Evran kostümü giydirilen Hasan Aykanat, örf, ahlak ve değerlerin korunarak yeni yılın kutlanabileceği halka şiirle anlattı. Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Kültür Sosyal İşler Sorumlusu Şenol Dönmez, modern kutlama anlayışlarının geleneksel değerlerden uzaklaşmak zorunda olmadığını belirtti. Dönmez, "2025 yılında insanımızın, değerlerinden kopmaması adına etkinlik düzenledik. Amacımız insanımızın kültürü ve değerlerinden kopmamasını sağlamak oldu. Yeni yıla girerken geçmişimizden ve kültürel mirasımızdan kopmadan da kutlama yapılabileceğini göstermek istedik" dedi

Vatandaşlar tarafından düzenlenen etkinlik anlamlı bulunurken, Hasan Aykanat'ın okuduğu şiir de ilgi gördü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Ahi Evran, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.