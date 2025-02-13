Kırşehir\'de Kar Eğlencesi

Yerel

Kırşehir'de uzun süredir beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte okullar tatil olunca, çocuklar kendilerini sokaklara attı.

Kent genelinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, karın keyfini çıkarmak isteyen çocuklar sokaklara akın etti. Kimi çocuklar kardan adam yaparken, kimileri de kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Şehrin farklı noktalarında kartpostallık manzaralar oluşurken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Kırşehir'in tarihi ve turistik alanları ise dron ile havadan görüntülendi. Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi gibi şehrin simge yerleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Yetkililer, kar yağışının etkisini gün boyunca sürdüreceğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de yolları ulaşıma açık tutmak için mesaiye devam ediyor. - KIRŞEHİR