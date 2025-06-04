Kırşehir\'de Kurban Bayramı Denetimleri Başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir denetim programı yürütülüyor.

İl genelinde marketler ve dinlenme tesislerini kapsayan denetimlerde son bir hafta içinde toplam 107 işletmede 12 bin 400 ürün kontrol edildi. Denetimlerde; ürünlerin fiyat etiketleri, kasa-raf fiyat uyumu, haksız fiyat artışı, stokçuluk gibi birçok başlık 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirildi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı. Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı süresince denetimlerini sürdürecek. - KIRŞEHİR