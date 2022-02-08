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Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası - Son Dakika

Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası

08.02.2022 19:50

- Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş görselleri ile kampanya düzenleyen kuyumcu ilgi odağı oldu.

- Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş görselleri ile kampanya düzenleyen kuyumcu ilgi odağı oldu.

Kırşehir'de kuyumcu Ahmet Durukan, mücevher satışları ve ekonominin canlanması için başlattığı kampanyada Neşet Ertaş'ın 'Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır Gözünen Görünmez Sırdır' parça sözleri ile Sevgililer Günü için şehirde mücevher tanıtımı ve tek taş yüzüklerde indirime gitti. Maliyetleri hiçe sayan kuyumcu Ahmet Durukan'ın kampanyasına ise şehirde halk büyük ilgi gösterdi. Gösterilen ilgi karşısında duygularını aktaran Durukan, Sevgililer Günü için de özel yapım baget yüzük hazırlattı ve 699 liradan satışa sundu.

Durukan, "Ahi esnafına bereket için kampanya başlattık. İş yerimizi ise Neşet Ertaş'ın görselleri ile süsledik. Ertaş'ın görselleri ve yapılan indirim hakkında bilgi almaya gelen insanlarımız var. Sevgililer gününe özel 690 liraya baget yüzük satıyoruz. Ülke ekonomimize katkıda bulunalım istiyoruz. Zarar edeceğiz belki ama insanımız sevgiden yoksun olmasın istiyoruz" dedi.

Sevgililer Günü kapsamında başlattığı kampanya dahilinde ulusal ve yerel marketlerle hediye çeki anlaşması da yaptıklarını kaydeden Durukan, "Alışverişler sonrası kuyumcu mağazasına götürülen hediye çekleri ile sadece Sevgililer Gününe özel 500 lira da vatandaşımız indirim kazanacak. 2 bin 200 liralık bir ürünümüz bin 300 liraya kadar düştü. Bin 300 liralık bir ürün ise 690 lira olacak. Taksitlerimizde mevcut olacak" şeklinde konuştu.

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Sevgililer Günü, Neşet Ertaş, Kırşehir, Kuyumcu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Neşet Ertaş'lı Sevgilier Günü kampanyası - Son Dakika
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