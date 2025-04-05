Kırşehir'de Polis Haftası Masa Tenisi Turnuvası

- 127 öğrenci, Polis Haftası etkinliklerinde masa tenisi oynadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası, 127 öğrenci ile 91 vatandaşın farklı kategoride katılımıyla yapıldı.

Toplamda 218 kişinin mücadele ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, polisler ve vatandaşlar, polis arasındaki iletişimi güçlendirmek ve spora teşvik amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından bireyler yer alırken, özel ihtiyaçlı vatandaşlar da etkinliğe aktif katılım sağladı.

Turnuvaya katılan Utku Beray Öcal ve Furkan Kadir Turhan, polisler için oynadıklarını söyledi.

Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal tarafından ödüller takdim edildi.

Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ilerleyen günlerde farklı sportif ve kültürel faaliyetlerle devam edeceği bildirildi.