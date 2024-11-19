Kış Afetleri İçin Toplantı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında kış ayında oluşabilecek afet ve acil durumlara yönelik planlama ve uygulamaların değerlendirildiği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında kış mevsimi ile birlikte yağmur, fırtına gibi hava olaylarının sık yaşandığı ve bu sebeple alınacak önlemler ve tedbirlerin görüşüleceği mevsimlik toplantı için bir arada olduklarını ifade eden Vali Şahin, "Geçen yıl 13 Şubat tarihinde çok önemli bir sel felaketi yaşadık. Antalya ili meteorolojik hadiseler konusunda da hassas bir il. Bizim de bu meteorolojik olayların oluşabilecek yıkıcı etkilerine hazırlıklı olmamız lazım. İl Afet Risk Azaltma planlarımız var. Bu planlar içerisinde muhtemel bir afet durumunda kurumların yapacakları görevler yer alıyor. Bugünkü toplantıda da bunları gözden geçireceğiz. Afetlere hazırlıklı olacağız" dedi.

Vali Hulusi Şahin'in konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Necmi Erçin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı için sunum yaptı. Toplantıda kurumların oluşabilecek afetlerde yapacağı çalışmalar belirlenerek kurumlar arasında iş birliği içinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Antalya Afet ve Acil Durumlar İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - ANTALYA