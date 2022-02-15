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Kış aylarında çömlek satışları arttı - Son Dakika

Kış aylarında çömlek satışları arttı

15.02.2022 14:20
Kış aylarında çömlek satışları arttı

Kışın kurulan sobaların üzerinde yemek pişirmek için tercih edilen çömleklerin satışında artış yaşanıyor.

Kışın kurulan sobaların üzerinde yemek pişirmek için tercih edilen çömleklerin satışında artış yaşanıyor. Çömlekte pişen yemeğin sağlıklı ve lezzetli oluşu satışlarda en büyük etken.

Yemek pişirmek için en yaygın olarak tercih edilen çömleklerin satışlarında son zamanalar da artış yaşanıyor. Geleneksel bir yöntem olan çömlekte pişirilen yemeklerin böylelikle daha lezzetli sağlıklı olduğuna bazı insanlar tarafından inanılıyor. Metal pişirme kaplarının yerine tercih edilen çömlekleri Eskişehir'de uzun yıllardır satan Mithat Gelici, çömlekle pişebilecek yemeklerin lezzetine ve sağlıklı oluşuna değindi. Gelici satışların attığına değinirken konuyla ilgili, "Soba, kuzine, meydan ateşlerinde çömlekle yapılan et yemekleri çok lezzetli olur. Normal çelik tencereden farklı olarak çömlekte yapılan yemekler daha lezzetli oluyor. İnsan sağlı açısında da daha yararlı olduğunu duymuştum. Bu çömlekler kızıl topraktan yapılıyor. Her yerde bulunan bir toprak değildir. Dükkanımda el yapımı ürünler satmaya dikkat ediyorum. Fiyatları ise 25 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Tabii ki fiyatlar boyutlarına göre değişiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kış aylarında çömlek satışları arttı
Kış aylarında çömlek satışları arttı
Kış aylarında çömlek satışları arttı
Kış aylarında çömlek satışları arttı
Kış aylarında çömlek satışları arttı

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Yemek Tarifi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış aylarında çömlek satışları arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış aylarında çömlek satışları arttı - Son Dakika
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