Kış Öncesi Kombi Bakımının Önemi - Son Dakika
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Kış Öncesi Kombi Bakımının Önemi

Kış Öncesi Kombi Bakımının Önemi

Kombi bakımları, kış mevsiminde tasarruf ve güvenlik için şart. Yetkili servis öneriliyor.

03.10.2024 09:20
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Doğalgazın en çok kullanıldığı dönem olan kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakım zamanı geldi. Ustalar, kombi bakımının yapılmamasının kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kombilerin yıllık bakımlarının yapılması, vatandaşların tasarruf yapmalarına yardımcı oluyor. Bakımı yapılmayan kombiler çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten ve uzun yıllardır Erzincan'da kombi bakım ustası olarak çalışan Yunus Emre Soylu, kombilerin 24 saat sürekli çalıştığını evde kullandıkları diğer cihazlar ile kombinin ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Soylu, "Havalar git gide soğumaya başladı. Kar da yakında gelecek. Bizlerde artık kombilerimizi yavaş yavaş yakmaya başladık ama kombi bakımları da önemli. Çünkü en çok çalıştığını düşündükleri cihazlardan bile kombi daha çok çalışıyor. Yaz da gelse 24 saat sürekli hizmet veren bir cihaz. İster istemez bu cihaz şebekeden gelen suya ne kadar temizdir değildir bölge olarak da farklı ama bizim ister istemez kırsal bir kesimde yaşadığımız için suyumuz kireçli ve ortamdan aldığı hava, sürekli atmosferden hava alıyor. Tozlar ve bu tür şeyler cihazlarda ister istemez tıkanmalara neden oluyor" dedi.

"Her sene bakımı yapılması gerekiyor"

Vatandaşlardan kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırmalarını isteyen Soylu, şunları kaydetti:

"Kesinlikle her sene kombilerine bakımlarını yaptırmaları lazım ve bu bakımı da sadece elini yüzünü silmekle değil, yetkili servise yaptırmaları lazım. Bazı görüyoruz gelmiş adam kapağını sökmüş elini yüzünün silmiş 'kombinizin bakımı yapıldı' diye. O bana biraz ters geliyor. Kombinin elini yüzünü silmek o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan sirkülasyon yapacağı o pompanın yollarının temiz olması. 3 yollu vana dediğimiz parçanın yaz-kış konumuna yani sıcak sudan kalorifere geçişi için o parçaların temizlenmesi. Sürekli atmosferden havayı çeken o fanın temizlenmesi ve içine genleşme tankı dediğimiz suyun dengesini sağlayan denge kabıdır Türkçesi onun havasının sürekli kontrol edilmesi."

"Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı"

Kombi bakımının ehil kişiler tarafından yapılmasının önemine değinen Soylu, bilmeden tamir etmeye çalışan kişilerin kombiye daha çok zarar verebildiğini ifade ederek, "Özellikle dikkat edilmesi hususlarından birisi kombilerin ehil kişiler tarafından bakımının yapılması. Biz bunu yetkili kişiler, yetkili servislerin yapmasını uygun görüyoruz. Şimdi özellikle günümüzde kombinin yapısını öğrenen kişiler eline de herhangi bir mekanik alet alarak biz bakım yapabiliyoruz diye kombileri açabilmekte ve uygun olmayan yerleri, kombinin belki de hiç ellenmeyecek yerlerini oynayarak kombide arızaya sebep olabiliyorlar. Bundan dolayı da bunun en iyisi ehil yetkili kişiler tarafından bakımın yapılmasıdır" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Sağlık, Enerji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Öncesi Kombi Bakımının Önemi - Son Dakika

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