Kişisel İmaj ve Profesyonel Duruş Eğitimi

Yerel

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren OSB Akademi, iş dünyasında bireysel farkındalık ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla "Kişisel İmaj ve Profesyonel Duruş" konulu bir eğitim düzenledi. Eğitmen Gökçe Doğan tarafından verilen eğitim, teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalarla katılımcılara zengin bir deneyim sundu.

Eğitimde, profesyonellik kavramının iş dünyasında nasıl şekillendiği ve kişisel imajın buna etkisi üzerinde duruldu. Katılımcılar, profesyonelliğin temel kurallarını öğrenerek kişisel kalite göstergelerini artırmanın ve bunu kurumsal marka imajına yansıtmanın yollarını keşfettiler. Ayrıca, kişisel imajı olumlu ve olumsuz etkileyen durumları analiz ederek bu konuda farkındalık kazandılar.

Sosyal davranış protokollerine de değinilen eğitimde, doğru tanışma, tokalaşma, selamlaşma ve hitap etme yöntemleri üzerinde duruldu. Doğru temsil için profesyonel söylem ve eylemlerin nasıl olması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra "Labirent Uygulaması" ve "Alın Yazılarımız Oyunu" gibi interaktif aktivitelerle öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Eğitim, "Koçluk Çalışması" ve dört adımlı aksiyon çerçevesiyle katılımcıların kişisel gelişim planları oluşturmalarıyla sona erdi. - KÜTAHYA