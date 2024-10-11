Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kız Çocukları gününde Marmaris'te ilk ve ortaokul ziyareti gerçekleştirdi.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle Marmaris Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Marmaris Ali Fikret Bilgin İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimiz ziyaret edilerek, kız çocuklarının günü kutlanarak çeşitli hediyeler verildi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Kız Çocukları Günü'nde Jandarma Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?