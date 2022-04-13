Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu - Son Dakika
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Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu

13.04.2022 04:11
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay gönüllüleri ile bu akşam iftarda bir ailenin evine konuk oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay gönüllüleri ile bu akşam iftarda bir ailenin evine konuk oldu. Başkan Yağız ve Kızılay gönüllüleri çocuklara giysi ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Başkan Yardımcısı Ramazan Toprak, Kızılay gönüllüsü Selçuk Altın ile Kızılay gönüllüsü gençlerle iftar programında bir ailenin evine konuk oldu. Çocuklarla birlikte iftar yapan Başkan yağız ve beraberindekiler daha sonra çocuklara giysi ve oyuncaklar hediye etti. İftar da çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Yağız "Türk Kızılayı olarak bizler yaptığımız yardımların yanı sıra sosyal aktivitelerde yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda özel çocuklarımıza yönelik olarak etkinlikler düzenlemiştik. Bu akşamda Ramazan ayı nedeniyle belirlediğimiz bir ailenin evinde iftara konuk olduk. Onlarla birlikte aynı sofrada bir araya geldik. İftar sonrasında ise Kızılay gönüllüsü gençlerimiz evde bulunan çocukları baştan aşağı giydirip giysiler ve oyuncaklar hediye ettik. Paylaşmanın arttığı Ramazan ayında çocuklarımızı sevindirmek istedik. Bizleri bu akşam sofrasında konuk edip ekmeğini paylaşan ailemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yağız bu tür aktivitelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu
Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu

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Türk Kızılayı, Zonguldak, Kızılay, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay bir ailenin evinde iftara konuk oldu - Son Dakika


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