Kızılay'dan Doğubayazıt'ta Yardım Eli - Son Dakika
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Kızılay'dan Doğubayazıt'ta Yardım Eli

Kızılay\'dan Doğubayazıt\'ta Yardım Eli

Kızılay, kadın gönüllülerle ihtiyaç sahiplerine gıda ve eşya dağıtarak umut ve mutluluk yayıyor.

14.02.2025 12:05
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Ağrı Doğubayazıt ilçesinde Kızılay'ın kadın gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak gıda, ev eşyası ve giyim malzemeleri dağıtarak onların yüzlerini güldürüyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, onların yanında farklı meslek dallarından vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerin değerli katkılarıyla, ilçe genelinde zor ekonomik koşullarda yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan aileleri dikkatle tespit ediyor.

Yapılan titiz çalışmalar ile toplumun her kesiminden bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bu dayanışma ağı sayesinde daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. Özellikle kadın gönüllülerin bu süreçte öne çıkarak aktif bir şekilde rol alması, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu daha da güçlendiren önemli bir unsur haline geliyor.

Kızılay, kış mevsimi boyunca süregelen yardımları ile ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına ücretsiz olarak gıda kolileri, temel ev eşyaları ve giyim malzemeleri dağıtarak onları yalnız bırakmıyor. Hayata geçirilen bu destek çalışmaları, soğuk günlerde yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda imkanları kısıtlı olan bireylerin yüzlerinde umut ve mutluluk dolu bir tebessüm oluşturmayı başarıyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Doğubayazıt'ta Yardım Eli - Son Dakika

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