Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi - Son Dakika
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Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi

17.05.2022 19:09
Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kazanım Uzmanı Özcan Güler ile birlikte Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) Genel Müdürü Salih Cem Oral'ı ziyaret ederek kurumsal bronz levha ve teşekkür plaketi verdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kazanım Uzmanı Özcan Güler ile birlikte Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) Genel Müdürü Salih Cem Oral'ı ziyaret ederek kurumsal bronz levha ve teşekkür plaketi verdi.

Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız, Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Karatepe ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kazanım Uzmanı Özcan Güler ile birlikte Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yağız ve beraberindekiler Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın selamlarını ileterek kendisi adına bronz levha ve teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Yağız ziyarette ayrıca Kızılay olarak hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve yaptıkları organizasyonlar hakkında Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a Kızılay'a verdikleri destekler ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Kızılay, Erdemir, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi - Son Dakika


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