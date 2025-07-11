Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti

Kızılay\'dan Huzurevi Ziyareti
11.07.2025 09:23
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Kızılay gönüllüleri, huzurevi sakinleriyle keyifli bir gün geçirerek şarkılar söylediler.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kentteki huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte hem sohbet edildi hem de şarkılar ve türkülerle neşeli anlar yaşandı.

Kızılay gönüllüleri, "merhamet çınarları" olarak nitelendirdikleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yaşlılarla bol bol sohbet edilirken çeşitli şarkılar ve türküler de seslendirildi.

Etkinlik sonunda gönüllüler tarafından yaşlılara pasta ikramı yapıldı. Ziyaret, hem gönüllüler hem de huzurevi sakinleri için unutulmaz ve duygu dolu anlara sahne oldu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kızılay, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

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