Kızılay\'dan İlk Oruç Heyecanına Destek

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, ilk defa oruç tutan Kuran Kursu öğrencilerine iftarda sıcak çorba ikram etti, heyecanlarına ortak oldu.

Ağrı'da Zeki Aydemir Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki çocuklar, 'Tekne orucu' etkinliği ile ilk oruç heyecanını yaşadı. Minikler, iftarlarını evlerinden getirdikleri yemeklerin yanı sıra Türk Kızılay tarafından ikram edilen sıcak çorba ile açtı. Yemek duasının ardından, Kızılay gönüllüleriyle oyunlar oynayan çocuklar, palyaço eşliğinde yüzlerini boyayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında çocuklar, evlerinden getirdikleri baklagillerle gıda kolilerini doldurdu. Hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Kızılay Kadın Ağrı Saha Sorumlusu ve Yetim Koordinatörü Zehra Erdevir, etkinliğin manevi değerine vurgu yaparak, "Ramazan ayında çocuklarımızla bir arada olmak bizler için çok anlamlı. Tekne orucu tutan miniklerimize çorba ikramında bulunduk, iftarlarını ezanla birlikte açtılar. İftardan sonra eğlenceli oyunlarla onların bu özel gününü daha da keyifli hale getirdik. Ayrıca geçen hafta Kur'an Kursu'na teslim ettiğimiz boş gıda kolilerini, çocuklarımızın kendi evlerinden getirdikleri malzemelerle doldurarak teslim aldık. Bu koliler ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak" dedi.

Zeki Aydemir Kur'an Kursu'nda öğretici olarak görev yapan Belgin Aksak ise, etkinliği çocukları oruca alıştırmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Tekne orucu, çocukların oruç tutmaya alışması için yapılan yarım günlük bir uygulama. Miniklerimiz, iftarlarını top sesiyle açtı ve oruç tuttuklarına dair belgelerle ödüllendirildi. Eminim ki bu an, onların hafızasında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak. Ayrıca kursumuzda her bir sınıfa Kızılay tarafından gıda kolileri yerleştirildi ve biz de bu projeye destek vermek istedik. İyi ki varsınız Kızılay" ifadelerini kullandı. - AĞRI