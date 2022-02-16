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Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

16.02.2022 16:47
Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve şube yönetimi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve şube yönetimi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yunus İmamoğlu, "Kızılay bizim gözbebeğimiz" diyerek başarılı çalışmalarının yeni yönetimle de süreceğine inandığını söyledi.

Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, şube yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün güçlü bir kurum olduğunu söyledi. Beydilli, Kayseri OSB Yönetiminin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'ye iyi hizmetler yapacağına inandığını belirtti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da Kızılay Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimini tebrik ederek, "Kızılay'ın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Kızılay bizim gözbebeğimiz. Kızılay için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, ziyarette Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'na ay-yıldızlı plaket takdim etti ve Kızılay'ın rozetini taktı. - KAYSERİ

Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

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Organize Sanayi Bölgesi, Kızılay, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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