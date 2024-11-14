Kızılay'dan Kış Yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan Kış Yardımı

Kızılay\'dan Kış Yardımı

Kızılay, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve gıda yardımı yaptı.

14.11.2024 08:18
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Adilcevaz Şube Başkanlığı, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve gıda yardımında bulundu. Açıklamalarda bulunan Kızılay Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, Kızılay olarak ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, "Kaynayan bu çorbada bizim de katkımız olsun istiyoruz. Onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Özellikle küçük yavrularımızın yüzlerindeki tebessüm bizi çok mutlu ediyor. Herkesi de karınca kararınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet ediyoruz. Türk Kızılay Adilcevaz Şubesi'ndeki çalışma arkadaşlarımıza ve gönüllülere de teşekkür ediyorum. Bizim yardım ve diğer faaliyetlerimiz hızla devam edecek" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kış Yardımı - Son Dakika

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