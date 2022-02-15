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Kızılay'dan özel öğrencilere jest - Son Dakika

Kızılay'dan özel öğrencilere jest

15.02.2022 12:32
Kızılay'dan özel öğrencilere jest

Türk Kızılay Derneği Silopi Şubesi ve Köy Okulları Destek Ekibi (KODE), Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencileri eğlendirdi.

Türk Kızılay Derneği Silopi Şubesi ve Köy Okulları Destek Ekibi (KODE), Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencileri eğlendirdi.

Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden Kızılay ve KODE ekipleri özel eğitimli çocuklar ile okul bahçesinde oyun oynadı. Palyaço kılığına girerek özel öğrencilerle bir süre çeşitli etkinlikler yapan ekipler daha sonra öğrencilere atkı, bere ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Türk Kızılay Derneği Silopi Şubesi Başkanı Murat Tatar, amaçlarının o çocukların yüreğine dokunmak olduğunu belirtti. Başkan Tatar; "Farkındalık yapmak adına bu etkinliği düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. KODE gönüllülerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Beraber çok güzel vakit geçirdik" dedi. - ŞIRNAK

Kızılay'dan özel öğrencilere jest
Kızılay'dan özel öğrencilere jest
Kızılay'dan özel öğrencilere jest

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Kızılay, Silopi, Okul, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'dan özel öğrencilere jest - Son Dakika


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