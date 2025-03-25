Kızılay\'dan Ramazan Yardımı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Hayırseverlerin gönderdiği gıda kolileri, gönüllü ekipler tarafından köylere ulaştırılıyor.

Taşlıçay ilçesinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında ekipler, gündüz saatlerinde başladıkları iyilik yolculuğunu iftar sonrasında da sürdürüyor. Gece karanlığında da devam eden dağıtımlarla her haneye ulaşmayı hedefleyen ekipler, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri, Ramazan boyunca yardım faaliyetlerinin süreceğini belirterek, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. - AĞRI