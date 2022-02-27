Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı - Son Dakika
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Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı

27.02.2022 13:05

Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı Kızılay, Şenlendirme Projesi kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı

ŞIRNAK - Kızılay, Şenlendirme Projesi kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Türk Kızılayı Silopi Şubesi, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesindeki Başverimli İlk ve Ortaokulu'nu Şenlendirme Projeleri kapsamında onardı. "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" adlı proje kapsamında okulun dış ve iç duvar boyası, tuvalet bakımları, sınıf kapılarını yenileme işlerini yapan Kızılay gönüllüleri, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kızılay Şube Başkanı Murat Tatar ve beraberindeki gönüllüler okulun dış duvarının boyasını yaparken, daha sonra çatı, iç duvar boyama, kapı değişimi ve tuvalet fayansı değişimi gerçekleştireceklerini belirtti. Tatar, ilk projelerine başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda okulumuzun hem iç hem dış ve çatı onarımını, kapıların değişimi, tuvalet fayanslarının değişimini gerçekleştireceğiz. Okulumuzu baştan sona onaracağız. Bu kapsamda bize destek sunan Kaymakamımız Can Kazım Kuruca ve Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bilen'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul yönetimi, Türk Kızılay Silopi Şubesi gönüllülerine teşekkürlerini sundu.

Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı
Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı
Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı

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Kızılay, Şırnak, Silopi, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı - Son Dakika


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