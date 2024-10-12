Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek eğlendi.
Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eskiharman köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. İlkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerini ziyaret edem gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Kızılay gönüllülerinden öğrencilere renkli etkinlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?