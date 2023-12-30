Kızılay Silvan Şubesi, Tekerlekli Sandalye Talebinde Bulunan Vatandaşa Yardım Etti

Türk Kızılay Silvan Şubesi, ilçenin farklı bölgelerinden vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tekerlekli sandalye ihtiyacını Kızılay'a bildiren bir vatandaşın imdadına yetkililer yetişti.

Kızılay Silvan Şubesi tekerlekli sandalye talebinde bulunan bir aileyi ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim etti.Silvan Kızılay şubesinden yapılan açıklamada; "Şubemize tekerlekli sandalye talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailemizin talebi,

Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz'un destekleriyle karşılandı. Aile, üye ve gönüllü bireylerimiz tarafından ziyaret edilerek akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Hasan Uğuz'a teşekkür ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR